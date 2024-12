Con la testa ai playoff, a quattro partite dal termine della regular season, la Dinamo Ladispoli è stata superata in casa 76-78 dal Basket Veroli al termine di un match spigoloso, combattuto, giocato fino all’ultimo secondo quando gli ospiti hanno segnato il canestro della vittoria. Si sapeva che sarebbe stata una sfida sanguigna, tante polemiche in campo e fuori, perfino una sospensione per una discussione talmente esacerbata tra giocatori e dirigenti che costringeva l’arbitro a chiedere l’intervento di una pattuglia della polizia che ha fine partita ha verificato cosa fosse accaduto. Sul parquet è stata battaglia vera, ha prevalso l’esperienza del Basket Veroli, accompagnato a Ladispoli da una nutrita schiera di chiassosi tifosi. Per la Dinamo Pallacanestro è arrivata almeno la buona notizia della sconfitta dell’Algarve Torrino, il secondo posto è ancora nelle mani del team del coach Daniele Crocicchia alle spalle della lanciatissima Ss Lazio. La Dinamo è già qualificata per i playoff, il sogno di salire in Serie C continua, a patto di evitare altre distrazioni.

«È chiaro che ci attende una coda di stagione, come i playoff, che sono una novità per noi - afferma il presidente Luigi Fois - pertanto dobbiamo arrivarci riposati, con le idee chiare, e le motivazioni giuste, visto che affronteremo tutte squadre navigate».

