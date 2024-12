Presentata la maglia della Dinamo Ladispoli, squadra che si prepara ad affrontare il campionato di serie D. Come sempre, si respirava molto entusiasmo all'evento, iniziato con i cori del pubblico, curioso di vedere la nuova maglia che vestiranno i giocatori cari al presidente Luigi Fois.

«Un inizio positivo dal punto di vista emozionale, con tanta gente che ha raccolto il nostro invito - ha detto il massimo dirigente - . Ci sono tutti i presupposti per una stagione importante, forti del grande campionato disputato lo scorso anno, quando ci siamo avvicinati alla vittoria dei playoff. Guadiamo in prospettiva, c'è un progetto che stiamo cullando, di arrivare in serie C in tre anni. Ci proviamo, lavoreremo per l'obiettivo, sapendo che non sarà facile. Le intenzioni sono buone, anche le impressioni sulla squadra ci lasciano ben sperare. Siamo consapevoli che possiamo fare bene, non voglio illudere nessuno, ma siamo convinti che questa stagione sarà decisamente importante per il nostro futuro».

