La Mtb Santa Marinella può considerarsi soddisfatta dei risultati raggiunti dai suoi atleti che hanno animato a suon di pedalate nell’ultimo fine settimana le gare disputate in sei regioni diverse d’Italia: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana.

La sfida ’Everesting 8848’ è stata vinta da Diego Salerni. Nel tratto di strada in ascesa da Savogna verso la montagna del Matajur, in Friuli Venezia Giulia, ha messo nelle gambe nove scalate della salita, 232 chilometri e 9.393 metri di dislivello andando anche oltre il limite degli 8.848 metri di dislivello che rappresenta l’altezza del monte Everest, il più alto del mondo. Nel suo continuo saliscendi nello stesso segmento di strada è stato affiancato da Daniela Fedele per le varie necessità di ogni tipo durante la performance.

Gli altri risultati di particolare rilievo nel ciclismo su strada sono stati conseguiti da Gianluca Magnante, terzo di categoria élite sport in Toscana a Scarlino (Trofeo Gruppo Crosa Service), così come per Pierluigi Stefanini al Trofeo Città di Canino concluso in seconda posizione di categoria master 6. Lusinghiera partecipazione alla Nove Colli di Cesenatico per Cristiano Mastropietro nel percorso lungo di 200 chilometri (79°di categoria master 3e 548°assoluto) e per Andrea Somma (106° di categoria master 4 e 783°assoluto) nel medio di 130 chilometri.

Nel fuoristrada, prima stagionale di ciclocross 2023-2024 per Gianfranco Mariuzzo a Cadoneghe subito vincente al Ciclocross del Tergola dove ha dominato nettamente la terza fascia degli over 54 e la categoria master 6. Sempre nel cross in Abruzzo a Roccaraso, buon esordio per Claudio Albanese al sesto posto di categoria master 7 al Memorial Adelio Di Natale. L’unico ad aver preso parte in mountain bike alla Marathon Valle del Farfa è stato Luca Frenguellotti che ha concluso al 40°posto assoluto e al settimo posto di categoria master 3 il percorso lungo di 60 chilometri.

