Continuano i movimenti in riva al Tirreno. Il Santa Marinella Calcio, dopo i saluti del tecnico della prima squadra Emiliano Cafarelli, interrompe consensualmente il rapporto anche con il mister della Juniores Regionale Alessandro Di Raimondo.

Queste le parole dell’ormai ex allenatore rossoblu, il quale si è detto soddisfatto della stagione appena conclusa: «Siamo arrivati ai saluti. Dopo un anno di crescita personale - commenta Alessandro Di Raimondo - e dopo aver raggiunto un grande obiettivo (il secondo posto in classifica - ndr) si conclude il rapporto con l'Asd Santa Marinella. Voglio ringraziare in primis Nello Savino per aver messo a disposizione la sua professionalità e disponibilità per tutto il corso dell’anno. Persone come te nel calcio e nella vita ce ne sono veramente poche. A Paolo Cucca e Taddeo Gaglione per esserci sempre stati e a Massimo Di Stefano che si è sempre interessato della Juniores. Un grazie - conclude il tecnico - alla società partendo da presidente, vice presidente, direttore sportivo e tutto il Consiglio di Amministrazione. Grazie di tutto».

