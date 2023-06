L'ASD Ottoruote Club di Civitavecchia ha raggiunto risultati straordinari nel pattinaggio artistico durante il recente Trofeo Nazionale della F.I.S.R.-CONI, svoltosi dall'11 al 19 giugno a Roccaraso. Le atlete Moggi Elisa, Di Cicco Elisabetta e Tartaglia Alessia si sono distinte nella categoria Giovani Promesse, conquistando il secondo posto, mentre Loi Giada si è classificata all'ottavo posto. L'allenatore Ennio Ricciutelli è estremamente felice per i risultati ottenuti dalle sue atlete. Il Trofeo Nazionale della F.I.S.R.-CONI è una delle competizioni più prestigiose nel campo del pattinaggio artistico in Italia. Quest'anno, l'ASD Ottoruote Club ha dimostrato di avere un team di talentuose pattinatrici pronte a sfidare la concorrenza proveniente da tutto il paese. Le atlete Moggi Elisa, Di Cicco Elisabetta e Tartaglia Alessia hanno impressionato la giuria e il pubblico con le loro esibizioni impeccabili. Il loro stile elegante, la grazia e la precisione dei movimenti hanno catturato l'attenzione di tutti. Grazie al loro impegno, alla dedizione e all'intenso lavoro di preparazione svolto con l'allenatore Ricciutelli, le tre giovani pattinatrici sono riuscite a raggiungere il secondo posto nella categoria Giovani Promesse. Non da meno è stata l'ottima performance di Loi Giada, che ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione durante l'intera competizione. Nonostante la forte concorrenza, Giada è riuscita a posizionarsi all'ottavo posto, lasciando il segno con la sua tecnica impeccabile e il suo carisma unico. L'allenatore Ennio Ricciutelli è orgoglioso delle sue atlete e del loro impegno. Ha lavorato instancabilmente per guidarle e prepararle per questa importante competizione, motivandole a dare il massimo di sé stesse. I risultati ottenuti testimoniano l'efficacia del suo lavoro e il talento delle pattinatrici. L'ASD Ottoruote Club di Civitavecchia ha dimostrato di essere un centro di eccellenza per il pattinaggio artistico, valorizzando il talento delle giovani atlete e offrendo loro l'opportunità di competere a livello nazionale. Grazie a questi successi, il club continua a consolidare la sua reputazione e a ispirare nuove generazioni di pattinatori a perseguire i loro sogni nel mondo dello sport.

©RIPRODUZIONE RISERVATA