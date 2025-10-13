La stracittadina di basket, valevole per la seconda giornata di serie D, se lo aggiudica il Basket Ladispoli che supera la Dinamo Fruttilandia per 67 a 55. Il punteggio di fotografa in modo nitido quanto espresso sul parquet dalle due compagini che si sono affrontate senza esclusione di colpi, confermando una acerrima rivalità che si trascina da anni.

Il Basket Ladispoli ha vinto il derby per una maggiore caratura tecnica e soprattutto la necessaria freddezza nei momenti decisivi della partita quando ogni pallone sotto canestro iniziava a scottare. La Dinamo Pallacanestro è stata penalizzata fortemente dall'assenza per infortunio del play maker americano Canyon Celestin, uno dei punti di forza del quintetto del coach Maurizio Pietrelli.

Il match si è indirizzato già dal primo quarto quando il Basket Ladispoli, trascinato dallo scatenato statunitense Jesus Malic è andato in vantaggio grazie alla maggiore precisione in fase offensiva, chiudendo per. Stessa musica nella seconda frazione anche quando la Dinamo Pallacanestro ha tentato la rimonta, sospinta dall'incessante sostegno dei propri tifosi che gremivano il settore ospiti. Alla fine il Basket Ladispoli ha effettuato lo scatto decisivo, interrompendo la scia di sconfitte nella stracittadina tra il tripudio dei propri sostenitori che attendevano questa soddisfazione da oltre tre anni.

Un gran bel derby che ha confermato come la pallacanestro sia ormai lo sport preponderante nella città di Ladispoli dove è in costante crescita soprattutto tra i giovani. Una cornice di pubblico così è raro vedere in questi campionati.

