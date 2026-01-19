Finisce nel peggiore dei modi il derby della 21esima giornata del girone A di Eccellenza per la W3 Maccarese. Allo “Stadium” la capolista Aranova si impone con un netto e inequivocabile 5-1, confermando il proprio dominio e mettendo a nudo tutte le difficoltà della formazione bianconera, sempre più in crisi. Una gara senza storia, condotta fin dai primi minuti dagli ospiti, che chiudono virtualmente il match grazie alle doppiette di Teti e Cipriani e al gol di Germoni. A nulla serve il gol della bandiera firmato da Di Giovanni, che rende solo meno amaro un passivo pesantissimo davanti al pubblico di casa. La sconfitta rappresenta l’epilogo di un periodo nero per la W3 Maccarese: tredici partite consecutive senza vittoria, la peggior striscia negativa nella storia del club. Un andamento che ha spinto la società a una decisione drastica ma inevitabile. Nel post gara è infatti arrivato il comunicato ufficiale: la W3 Maccarese ha sollevato dall’incarico l’allenatore Andrea Zappavigna. Una scelta motivata da risultati ritenuti «incompatibili con gli obiettivi della società» e culminata nell’«umiliante 1-5 contro l’Aranova», come si legge nella nota diramata dal club. Contestualmente, la società ha annunciato il ritorno in panchina di Andrea Di Giovanni, tecnico già conosciuto dall’ambiente e reduce da un’esperienza positiva nella scorsa stagione. Allenatore di comprovata esperienza tra Eccellenza e Promozione, Di Giovanni è chiamato ora a un compito tutt’altro che semplice: risollevare una squadra in difficoltà, ricompattare l’ambiente e invertire una rotta che rischia di compromettere l’intera stagione. Il derby perso segna dunque uno spartiacque nel campionato della W3 Maccarese. Ora la parola passa al campo e al nuovo corso tecnico, nella speranza che il cambio in panchina possa ridare fiducia e risultati a una squadra che ha urgente bisogno di reagire.

