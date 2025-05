Marco Del Lungo vince il quinto Scudetto della sua carriera e saluta al meglio la Pro Recco. I ragazzi allenati da Sandro Sukno hanno vinto il loro 37° tricolore, grazie al successo nella “bella” della finale playoff a Mompiano contro il Brescia per 9-5.

Gara sempre indirizzata in favore dei liguri, che hanno iniziato con un piglio mai visto nelle altre sfide stagionali contro il sette di Bovo, come dimostra il 7-1 al cambio di metà vasca. Dopo i lombardi hanno provato il recupero, ma ormai era troppo tardi, anche perché Del Lungo ha negato più volte la gioia del gol ai suoi ex compagni di squadra.

La serie playoff non era cominciata al meglio, con la Pro Recco che aveva perso nettamente gara1, lasciando il ruolo di favorita ai rivali di sempre. Ma la seconda sfida di Sori ha raccontato un esito diverso, nel quale i recchelini erano pienamente tornati al centro della scena.

Quindi un altro successo fondamentale per Del Lungo, che al termine della stagione chiuderà la sua esperienza a Recco e che lascerà un altro tricolore nella bacheca. Ma le battaglie non sono finite: c’è ancora un Euro Cup da vincere, obiettivo vicinissimo per i biancocelesti, che hanno vinto la finale d’andata per 16-12 in Serbia contro il Radnicki ed attendono il ritorno.

"Abbiamo giocato con una grande difesa – che mi ha consentito di poter giocare al meglio e di conseguenza ci ha dato maggiore tranquillità. Il gruppo ha fatto la differenza, ci abbiamo messo la testa, dopo tre gare contro il Brescia in cui avevamo avuto difficoltà. Il merito è tutto nostro e di mister Sukno. Tutti i giorni ci alleniamo al massimo, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi prefissi”.

