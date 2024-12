Cinque tappe, 200 coppie in gara tra maschile e femminile, migliaia di spettatori a seguire il grande spettacolo dentro e fuori dal campo.

Dopo oltre un mese di gare senza sosta, si è conclusa domenica sulla spiaggia del Lungomare Harmine di Montalto di Castro (Viterbo), la 20^ edizione dell’Ics Beach Volley Tour Lazio, l’evento patrocinato dalla Regione Lazio e organizzato con il sostegno dell’Ics.

Sulla spiaggia comunale della cittadina del litorale nord del Lazio si è consumata una tappa spettacolare al pari delle altre, con un’organizzazione perfetta targata Fipav Lazio, che ha avuto il sostegno dell’amministrazione comunale.

«Ringrazio la Fipav Lazio per quello che ha fatto in questi giorni. Lo sport unisce e accompagna i giovani sulla strada giusta, per questo eventi di questa portata sono da esempio e stimolo per tanti ragazzi del nostro territorio. Noi ci siamo sempre e qui la pallavolo è sempre la benvenuta, quindi vi diamo appuntamento con il tour il prossimo anno». Sono le parole del sindaco di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli.

I VINCITORI. Dopo i cinque appuntamenti in programma a Terracina, Maccarese, San Felice Circeo, Latina e Montalto di Castro, sono stati assegnati i titoli regionali 2024: a conquistarli sono stati la coppia composta da Alice Pratesi-Giulia Toti in campo femminile e quella formata da Luca Colaberardino e Davide Borraccino in campo maschile.

Raggianti le ragazze nel commento post finali: «È stato un bellissimo tour, su spiagge fantastiche e con un’organizzazione perfetta. Da atlete laziali siamo felicissime di aver vinto questo tour regionale, un titolo che mancava a tutte e due. Abbiamo partecipato a quattro tappe su cinque e forse l’unico rammarico è quello di non aver mai vinto una tappa. Siamo una coppia nuova e pian piano siamo cresciute centrando questo risultato. Vogliamo ringraziare Urban Beach Volleyrò, la società che ci consente di allenarci, le nostre compagne di allenamento che ci permettono di crescere, il nostro mental coach David Simbolotti, il nostro coach Luca Tomassi e i nostri sponsor».

Queste invece le parole della coppia maschile che ha trionfato: «È stato incredibile, abbiamo vinto la tappa al termine di una finale tiratissima, dove abbiamo incontrato due avversari fortissimi, una vittoria che ci è valsa anche il tour 2024. Era il nostro obiettivo quest’anno e averlo centrato ci ripaga degli sforzi fatti e del grande lavoro con i nostri due allenatori, Mario Angeloni e Fabrizio Bottazzo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA