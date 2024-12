CIVITA CASTELLANA - Ed anche quest’anno la Flaminia Calcio saluta la competizione della Coppa Italia al primo turno. Nulla da fare per i rossoblu di mister Nofri che dopo aver assaporato la sensazione di potercela fare sono stati raggiunti dal 2-0 al 2-2 da un Guidonia Montecelio tutto carattere che ha ben assimiliato il verbo calcistico del suo mister viterbese David D’Antoni. Sotto di due reti per effetto delle marcature di Sirbu su incursione dalla fascia sinistra e Alagia con un bel tiro a giro, i guidoniani pareggiano con una doppietta di Maurizi che era subentrato dalla panchina. L’attaccante entrato al 18’ della ripresa, accorcia le distanze con un tiro preciso sull’assist di Rossi e pareggia di testa sul cross di El Bakhtaoui. Si va ai rigori e il portiere del Guidonia Mastrangelo compie due prodezze e Rossi trasforma il penalty decisivo andando ad esultare sotto il nutrito settore dei tifosi del Guidonia Montecelio 1937 Fc, sempre al seguito della squadra. Delusione in casa Flaminia per la cocente eliminazione a domicilio anche se c’è la consapevolezza di aver affrontato una squadra molto forte. Adesso il pensiero del clan rossoblù va all’esordio in campionato fissato ancora al Madami domenica 8 settembre alle ore 15 contro quell’Aquila Montevarchi che gli addetti ai lavori indicano come compagine di prima fascia anche per i grandi investimenti effettuati ma che domenica è stata clamorosamente sconfitta in casa per 3-0 dal Figline Valdarno al termine di un confronto in cui gli ospiti hanno incredibilmente capitalizzato le occasioni da gol avute a disposizione. La Coppa Italia di serie D che oltre al Guidonia Montecelio vede ancora in corsa le altre laziali Roma City (3-1 al Cynthia Albalonga), Atletico Lodigiani (3-1 in casa del Trastevere), Cassino (2-0 all’Avezzano), Ostia Mare (3-0 ai sardi dell’Ilva Maddalena) tornerà soltanto il 6 novembre con le gare dei 32esimi di finale. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli abbinamenti dei 32 confronti.

Al.Giu.Vir.