Sul fotofinish Daniele Fracassa riesce a trovare una panchina per la nuova stagione. Il tecnico civitavecchiese è diventato il nuovo allenatore del Nettuno, con cui vivrà la sua prima esperienza assoluta nel campionato di Eccellenza. Fracassa, però, non sfiderà il Civitavecchia, perché la formazione verdeblu è stata inserita nel girone B. Dopo aver concluso la propria esperienza con il Tolfa, raggiungendo per due volte la semifinale di Coppa Italia di Promozione, Fracassa era in attesa di un’occasione, dopo le voci infondate che lo davano come nuovo allenatore del Civitavecchia. Una chance che l’allenatore attendeva da quando aveva vinto il campionato di Promozione con il Cerveteri. Con lui, nella sua nuova avventura, ci sarà anche un preparatore atletico professionista, molto conosciuto a Civitavecchia: Carlo De Clementi.

«Aspettavo da tempo un’opportunità prestigiosa ed ora ci siamo – dichiara Fracassa – allenare il Nettuno è motivo di orgoglio per me. Col Nettuno è stato trovato un accordo di massima in breve tempo. Sono consapevole che sarà un’annata molto difficile, ma al contempo stimolante. L’obiettivo della società è ottenere la salvezza attraverso una squadra sostanzialmente giovane, magari da modellare in corso d’opera, con l’innesto di calciatori esperti ed avvezzi alla categoria. Naturalmente non conosco nel dettaglio le compagini del girone B, ma si tratta tendenzialmente di club che hanno una tradizione calcistica di un certo prestigio: sarà dura. Per noi ogni gara dovrà essere come una finale. Adesso il mio obiettivo è conoscere rapidamente e nella maniera più approfondita possibile il gruppo squadra. Porterò l’entusiasmo e la passione viscerale che ho nei riguardi del mio lavoro. Spero vivamente di crescere insieme alla squadra, ottenere dei risultati magari attraverso le mie idee di calcio che in passato hanno comunque dato dei frutti. Sono consapevole che la categoria è difficile, ma mi piace pensare positivo e mettermi in gioco, nella maniera più competitiva possibile».

