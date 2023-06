Daniele Benedetti torna a prendere confidenza con il podio. Il velista delle Fiamme Gialle ha ottenuto un terzo posto alla One Hour Classic, tradizionale manifestazione che si tiene a Torbole, nelle acque del lago di Garda, che esiste sin dai primi vagiti del windsurf italiano e da qualche anno si dedica anche al Foil. Anche approfittando di un aumento dell'Ora, il classico vento di questa zona, in occasione delle gare cruciali, il civitavecchiese è riuscito a rimanere in scia dei migliori ed ha potuto conquistare la terza piazza e di consegnare due gradini su tre del podio all'Italia. Da questo momento in poi le forze saranno concentrate soprattutto sul Mondiale in Olanda di agosto, che metterà in palio i primi posti per Parigi 2024.

