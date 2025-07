Il Ladispoli annuncia il quarto colpo di questa estate di mercato che inizia a entrare nel vivo. Danilo Barilaro, classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Perugia, è un nuovo giocatore dell’Academy. Presenze per il 29enne in Serie D con l’SFF Atletico e Lupa Frascati, lo scorso anno all’Athletic Soccer Academy in Promozione ha centrato la salvezza. «Ha scelto il progetto rossoblu per mettere la sua esperienza al servizio della squadra», è quanto scrive il club sui suoi canali social. Un’altra novità riguarda l’area portieri dei rossoblù.

Il nuovo preparatore e responsabile unico nella formazione e sviluppo del ruolo della scuola calcio dell’agonistica e dell’Under 19 sarà mister Benedetto Compagnone: vanta diverse esperienze nei settori giovanili e nelle prime squadre in importanti società come Acilia, Fiumicino, Grifone, Aprilia, Urbetevere e Ostiamare e nella Lazio Calcio a 5. Chiuso ormai pure il direttore tecnico del settore giovanile (Fabrizio Morelli), ex mister dell’Atletico Monterano, è stato confermato nel suo incarico di addetto stampa e social media “Franz” Francesco Giannella da 6 anni impegnato lavorativamente con questi colori.

