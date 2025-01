FABRICA DI ROMA - In attesa della ripresa del campionato fissata per sabato 11 dicembre nel match casalingo contro il Montebianco Prato e valido per l’ultima giornata di andata nel girone B della serie A2 la capolista Real Fabrica durante la sosta di fine anno ha annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore per completare la rosa che in questa seconda parte della stagione lotterà per la vittoria finale del campionato e cercherà gloria anche in Coppa Italia alla Final che si svolgerà con i suoi primi turni nelle giornate del 12 febbraio (ottavi di finale) e 26 febbraio (quarti di finale). Poi le Final Four. Il nuovo giocatore messo a disposizione di mister Lucchetti è Matteo Nunzi, classe 98, in forza al Potenza Picena in questa prima parte del campionato e che già si è messo a disposizione del tecnico Lucchetti e del suo staff.

