La Comal Civitavecchia Volley Academy ha conquistato ufficialmente il secondo posto nel campionato di serie C.

Il verdetto è arrivato grazie alla vittoria in rimonta per 3-2 sul campo del Volley Friends. La gara comincia non al meglio. Infatti si registra subito una partenza a stento delle arancionere, che perdono i primi due set, tra l'altro con il primo che si chiude clamorosamente 33-31.

E le cose nel secondo non vanno certo meglio, con la gara che va tutta dalla parte delle avversarie, che il loro posto per i playoff devono ancora andare a cercarselo. Poi, nel momento più tosto, la reazione, sempre più veemente, delle tigri, che fanno loro soffrendo il terzo spicchio di gara, dominano il quarto parziale e soprattutto nel tie break, non deconcentrandosi nemmeno quando arriva il colpo di coda romano.

Ora la classifica dice che ci sono 12 punti di vantaggio sul terzo posto a quattro giornate dal termine, ma per via delle 20 partite vinte finora rispetto alle 15 di Volley Friends, il secondo posto è aritmetico.

«Stiamo facendo una preparazione atletica per i playoff - spiega coach Alessio Pignatelli - e questo ad inizio gara ci ha messo un po’ in difficoltà. Piano piano ci siamo alleggeriti e abbiamo iniziato a giocare un po’ meglio. Penso che ancora siamo lontani dai playoff ma anche dall’ apice della forma fisica e di espressione del gioco. Abbiamo un mese per farci trovare pronti e faremo il necessario. Il livello della partita comunque è stato buono e penso rispecchi ciò che nella prima fase incontreremo. Per il momento va bene così e guardiamo avanti».

