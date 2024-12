Successo sul velluto per la Comal Civitavecchia Volley Academy in serie C. Alla palestra dell'istituto Marconi le arancionere hanno avuto ragione per 3-0 dello Sporting Pavona Castelgandolfo nella penultima giornata del girone A. È stata una gara senza grossi sussulti, con le tigri che quando hanno giocato col giusto ritmo hanno messo dentro punti su punti ed hanno completato l’opera in poco più di un’ora, nonostante la partenza in ritardo del confronto con la concomitanza con la partita della squadra di serie D. La squadra di coach Pignatelli si conferma in condizione e quasi pronta per disputare i playoff tanto attesi, che partiranno tra 15 giorni, dopo l’ultima giornata del prossimo weekend, che vedrà le arancionere andare a giocare sul parquet della capolista Lazio, in una gara che sarà una vera e propria amichevole, visto che entrambe si stanno già preparando intensamente per i playoff. Intanto per quanto riguarda le avversarie nel gironcino playoff, queste vanno ancora determinate. Nel girone A uscirà fuori da una tra Terracina e Tor di Quinto, mentre nel B si deciderà tutto nell’ultimo turno, visto che sabato sia Dea Volley che Aprilia hanno perso e quindi rimangono appaiate al secondo e terzo posto, con quest’ultima che prenderebbe la Comal in caso di arrivo a pari punti. «Sono soddisfatto della concentrazione che le ragazze ci hanno messo - afferma coach Alessio Pignatelli della Comal Cva - ovviamente era una gara che poteva dire poco per la grande differenza di valori. Ci stiamo godendo anche il ritorno di Alessia Faedda e Cristina Camilli dal collegiale con il Club Italia, cosa che per noi e per la società rappresenta un grandissimo orgoglio».

