La Comal Civitavecchia Volley conquista tre punti preziosi senza troppi affanni nella palestra del Marconi, superando Sales con un netto 3-0 che non lascia spazio a dubbi. Le rossonere di Alessio Pignatelli, reduci dalla clamorosa vittoria sul campo della Luiss, confermano il loro stato di forma mostrando determinazione sin dalle prime battute. La squadra, ancora priva di Guidozzi, impone ritmo e intensità grazie a un servizio aggressivo e a un muro ordinato che mette in difficoltà le avversarie capitoline.

Il primo set, dominato 25-10, indirizza la partita. Sales prova a reagire nel secondo parziale, ma la Comal resta solida e lucida, trovando continuità in attacco e portando a casa il 25-16. Nel terzo set le romane tentano di alzare il livello, ma le civitavecchiesi gestiscono con maturità e chiudono 25-19, siglando una vittoria mai realmente in discussione. La prestazione dimostra la forza del gruppo e la capacità di mantenere concentrazione e qualità lungo tutta la partita.

"Siamo stati sempre padroni della situazione - spiega un soddisfatto Alessio Pignatelli - e ancora una volta abbiamo dimostrato un buon livello di gioco. In particolare siamo stati bravi nella gestione dell’errore che alcune volte durante l’anno ci era sfuggito. Ogni partita nasconde delle insidie ma anche in questa gara siamo riusciti a mettere in risalto le nostre qualità e così la partita è sembrata facile".

Con questi tre punti, la Comal Civitavecchia Volley mantiene la testa della classifica con 23 punti, due in più rispetto a Fiumicino, diretta inseguitrice, e cinque lunghezze di vantaggio sulla terza posizione. È l’ottava vittoria consecutiva per le rossonere, che rafforzano ulteriormente le ambizioni di promozione e confermano la propria leadership nel campionato.

Prestazione convincente, squadra motivata e ambiente carico: la Comal sembra pronta a gestire la pressione dei prossimi impegni e a consolidare il primato, mostrando consapevolezza del proprio potenziale e continuità di rendimento, elementi fondamentali in chiave promozione.

