Impegno domenicale per la Comal Civitavecchia Volley nel campionato di serie C. Il torneo è giunto alla quinta giornata e per le ragazze allenate da coach Alessio Pignatelli è in programma una trasferta a Mentana, dove alle 16 giocheranno contro la Spes. Stando ai possibili scenari, questo potrebbe essere l’ultimo match senza grossi patemi, prima di un calendario che si innalzerà di quota per quanto riguarda la qualità delle avversarie.

Infatti per il turno successivo è previsto l’interessante match del Marconi contro Roma Centro e poi la difficile trasferta romana contro la Luiss di Vittoria De Benedictis, quindi la gara contro Sales, con cui condividono attualmente la vetta della classifica. A corredare questo periodo il derby comprensoriale di Cerveteri contro la Rim. Tornando alla gara di Mentana, risolti i problemi di formazione per coach Pignatelli, che si presenterà con il gruppo al completo.

«Ma non è stato certamente un percorso semplice quello che abbiamo avuto fino a questo momento – affermano dalla Civitavecchia Volley – la parte iniziale della preparazione ha visto acciacchi per diverse giocatrici, cosa che stiamo risolvendo proprio ora, quando il campionato è già iniziato. Per fortuna gli impegni delle prime giornate non sono stati proibitivi, per cui non hanno inciso nella nostra classifica. Ota arriveranno scontri più difficili, ma crediamo di avere le carte per stare lassù e giocarci le nostre chance per il passaggio di categoria.

Le ragazze si stanno impegnando molto in palestra, hanno lavorato per farsi trovare in forma. Siamo contenti anche del fatto che diversi elementi della prima squadra sono protagoniste anche nel nostro vivaio, nel ruolo di allenatrici, cosa che fa da esempio per le bambine e i bambini che entrano a far parte della Civitavecchia Volley».

