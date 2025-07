Non ci sarà nessuno scossone, ma la Civitavecchia Volley sta facendo qualcosa sul mercato in vista della prossima stagione. Innanzitutto, una buonissima notizia: il deludente finale della scorsa annata, dove non è arrivata la tanto auspicata promozione in serie B2, non ha avuto grosse ripercussioni, quasi tutto il blocco del team di Alessio Pignatelli continuerà a far parte della squadra. Ma qualche modifica quasi sicuramente ci sarà, anche pensando al fatto che una realtà vicina come Viterbo giocherà in serie B2.

Ed è proprio con la formazione di coach Iacovacci che sembra ci possa essere qualche movimento. Innanzitutto, uno scambio nel ruolo di schiacciatrice. Cristina Camilli avrebbe manifestato l’intenzione di avvicinarsi verso casa, anche per poter giocare in una categoria superiore. Questo darebbe vita ad uno scambio ed all’ingresso nella Comal di Alice Patrizi. E dalla Vbc sembra davvero possibile il ritorno in città di una civitavecchiese, la centrale Giulia Baffetti, che ha contribuito alla promozione in serie B2, categoria dove aveva giocato con la CivitaLad.

Se da una parte ci sono degli arrivi e degli addii che sembrano molto vicini, dall’altra ci sono delle voci che fanno sperare per un futuro ancora migliore alla Cv Volley. Le indiscrezioni parlano di un possibile ripescaggio in extremis in serie B2. Dalla società rossonera nessuna conferma sulla cosa, l’unico obiettivo rimane quello di tentare il nuovo assalto al salto di categoria.

Ma la Comal ha dimostrato di avere la forza per poter fare bene anche al piano superiore, dopo aver stravinto il girone di regular season. Per ora la porta rimane chiusa, anche perché la Fipav ha già annunciato i raggruppamenti per la nuova B2. Spulciando per Internet, tutte le società inserite nel gruppo laziale-sardo hanno dato notizie sul mercato e sulla loro partecipazione al campionato, tranne due. Potrà significare qualcosa?

