Il 2025 della Comal Civitavecchia Volley si apre con un’occasione importante nel campionato di serie C. Alle 18.30 si apriranno le danze alla palestra dell’istituto Marconi per la gara contro il Tuscolano, valevole per la penultima giornata d’andata del girone B. In palio una chance di grande spessore per la squadra diretta da Alessio Pignatelli, che ha la possibilità di avvicinarsi tantissimo alla qualificazione alla Coppa Lazio, nelle mire della vincitrice del girone al termine dell’andata.

«Non vediamo l'ora di ricominciare afferma Sara Scarano - e riprendere tutta la routine. Ci siamo preparate come sempre, in base anche alla partita. È un po' più difficile rientrare al meglio dopo le feste, abbiamo avuto una breve pausa, quindi ci stiamo impegnando ancora di più». Infatti coach Pignatelli ha lasciato vivere al meglio le festività alle proprie ragazze, che hanno riposato molto, svolgendo prevalentemente delle sedute in palestra. Un riposo, anche se parziale, che è stato meritatissimo, visto che il campionato, fino a questo momento, è stato senza macchie, con 11 vittorie in altrettante partite. Non si registra nessun assente per questo match, con Alessio Pignatelli che potrà contare su tutte le ragazze. «Abbiamo recuperato alla grande - riprende Scarano - diciamo che ci voleva, anche per riprendere dagli infortuni per chi li ha avuti. Diciamo che è un piccolo premio che ci siamo meritate per come sta andando l’annata. L'obiettivo è di mantenere il primo posto e di ottenere più soddisfazioni possibili, a cominciare dalla Coppa Lazio, che è qualcosa che vogliamo disputare». Manca davvero poco per ottenere l’accesso al torneo, in caso di successo questo fine settimana contro il Tuscolano e nel prossimo sul difficile campo di Mentana contro la Spes il verdetto sarà certo. Giocare la Coppa, oltre che mettere in palio un trofeo, potrà consentire di misurarsi contro alcune delle dirette concorrenti per il salto di categoria.

