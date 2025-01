Un crocevia. Decisivo o non decisivo? Questo non lo sappiamo, ma di sicuro il campionato di serie C per la Comal Civitavecchia Volley è giunto ad una pagina che potrebbe influenzare il cammino delle ragazze che sono al comando del girone B con 13 vittorie su 13. Alle 20.30 le rossonere saranno a Roma per affrontare l’Antares, la seconda in classifica, che vuole tentare l’aggancio in classifica al gruppo di Alessio Pignatelli, che le domina con tre punti di vantaggio. È una sfida che potrebbe dire tanto sulle possibilità di Guidozzi e compagne di centrare quella promozione in serie B2 che si spera e si sogna da almeno un biennio. Le due squadre si sono affrontate in una circostanza particolare, ovvero all’esordio stagionale alla palestra dell’istituto Marconi, quando ancora non si sapeva affatto che ne sarebbe nato un duello per il ruolo di ape regina del campionato. Ora le cose sono completamente diverse e, tra l’altro, Comal e Antares si affronteranno per tre volte nel giro di un mese, visto che la sfida aperta riguarderà anche la doppia semifinale della Coppa Lazio. Tutte le giocatrici della Cv Volley sono a disposizione. «È una partita importante - commenta il capitano Veronica Guidozzi - per il nostro percorso. Sarà fondamentale fino a un certo punto. Tutte le gare sono fondamentali per noi, che chiaramente siamo la capolista e abbiamo l’intenzione di mantenere il primato per tutto il corso della stagione. Ogni sabato ci attenderà una finale, nel girone di ritorno questo si amplifica, perché tutte le squadre si sono già affrontate e quindi il livello lo si conosce ancora meglio. Arriviamo bene a questo incontro dopo il periodo di sosta. Abbiamo recuperato tutte le energie e ci sono allenate intensamente, affinando tutto ciò che andava fatto. Entrambe le squadre si affronteranno in un periodo dell’anno diverso da quella che era la prima giornata di campionato, sono trascorsi mesi ed un intero girone d’andata. Credo che sarà un bellissimo match. Scenderemo in campo con tutta la serenità possibile, cercando di affrontare questa partita come tutte le altre, negli allenamenti sia con la seduta pesi che in palestra. Questo anche per il dopo allenamento, dove ci piace stare insieme e mangiare la pizza, sempre nello spirito del divertimento».

