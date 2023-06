Pioggia di convocazioni per la Cv Skating nei vari raduni delle selezioni italiane giovanili e senior. Il maggior quantitativo di convocate arriva dalla formazione senior femminile che attinge a piene mani dalle Sniperine: convocate le tesserate Cv Skating Eugenia Pompanin, Laura Giannini, Veronica Novelli, Eleonora Raia oltre alle ragazze che da molti anni giocano in prestito Federica Ercolani, Martina Succi, Mara Faravelli. Le ragazze saranno impegnate il 24 e 25 giugno a Voiron (Francia) per una sessione di allenamenti e partite amichevoli contro le francesi. In junior femminile invece arrivano conferme dalle giovani ragazze civitavecchiesi che già lo scorso anno avevano vestito la maglia azzurra: si tratta della portiera Giulia Mollica e degli attaccanti Aurora De Fazi e Gloria Padovan. Per loro previsto un raduno di allenamento a Roana (VI). Infine soddisfazioni anche dalla formazione under 17 maschile: convocati per il raduno azzurro i fratelli Bernardo e Ruggero Meconi, mentre è riserva a casa ma con forti possibilità di subentrare il giovane Daniele Ceccotti. Anche per loro un weekend di allenamenti a Roana (VI). «Quando ad essere convocati sono così tanti ragazzi/e in così tante categorie diverse - afferma orgoglioso il presidente Riccardo Valentini - è evidente che c'è una società che lavora bene, con tecnici preparati, una dirigenza attenta e puntuale e soprattutto tanta passione da parte di tutto l'ambiente, a partire dai giocatori e dai loro genitori. La Cv Skating è una realtà stupenda e che viene guardata con grande attenzione in Italia. Ci godiamo questo momento e speriamo che il maggior numero possibile di questi atleti riesca a superare le selezioni e a partecipare agli Europei di fine mese che si giocheranno a Charleroi (Belgio). Per questo stiamo continuando ad allenarci nonostante i campionati siano terminati, per essere sempre pronti a competere ad altissimi livelli».

