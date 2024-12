Un weekend sull’autostrada per le varie formazioni della Cv Skating, impegnate nei campionati nazionali di hockey in line. La seconda squadra senior della Cv Skating, targata VR3, era impegnata a Campomarino (Campobasso), dove ha ceduto per 4-1 (per i civitavecchiesi gol di Valentini) ai padroni di casa della Kemarin. Il passaggio ai playoff di Serie C sarà deciso nell’ultimo turno in casa del San Benedetto domenica 21 aprile. «La seconda squadra senior è utile per far fare esperienza ai più giovani e vedere in campo vecchi amici dell'hockey nostrano - spiega il presidente/allenatore/giocatore Riccardo Valentini - e per questo non posso che salutare con grande soddisfazione il ritorno in campo di Marco Cuculo che ha parato benissimo nonostante abbia ricominciato a giocare da pochissimo. Noi grandi ci siamo divertiti, i piccoli hanno fatto esperienza. La sconfitta sul campo conta poco».

I presenti: Marco Cuculo, Riccardo Valentini, Samuele D'Angelo, Davide Ceccotti, Alessandro Bruzzese, Giulia Buzzi, Manuel Carannante.

Fortune alternate invece per le squadre giovanili Under 12, 14 e 16, tutte targate Pizza a Volontà.

L’Under 16 ha vinto domenica pomeriggio 9-1 in quel di Campomarino (Campobasso) così come l'Under 14, che impegnata sullo stesso campo (ma sabato pomeriggio) ha vinto per 10-7.

Due vittorie (24-0 e 18-1) invece per i piccoli dell’Under 12 ed un ko contro Bari in quel di Bari (8-4) per i piccoli dell'Under 12 guidati da coach Laura Giannini.

«Ringrazio i genitori che si sono messi a disposizione per onorare partite con tutti questi chilometri da compiere - afferma Valentini - sono state giornate impegnative ma rese piacevoli dall'amicizia, amore per lo sport e voglia di stare insieme dei ragazzi e delle loro famiglie. I ragazzi stanno crescendo bene e siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo».

