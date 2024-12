Saranno solamente gli Snipers VR3 ad essere impegnati nel weekend di hockey in line per le formazioni della Cv Skating. Domani alle ore 16 presso il PalaMercuri arrivano i Mammuth Roma, compagine più spesso affrontata e sconfitta con relativa facilità dai TecnoAlt mentre per la seconda squadra senior civitavecchiese il match è un inedito.

«Mi aspetto una partita combattuta in cui potremo far fare preziosa esperienza ai nostri giovanissimi - spiega il presidente/allenatore Riccardo Valentini - avremo molte assenze nel nostro roster ma non per questo cerchiamo scuse. Chi scenderà in campo lo farà per vincere e sarà comunque una partita che ci darà indicazioni interessanti».

I convocati: Francesca Borgi, Mattia Padovan, Davide Trotta, Marco Garbetta, Manuel Carannante, Leonardo Pistola, Laura Giannini, Gloria Padovan, Aurora De Fazi, Ailen Acevedo, Desirè Capodimonte. Allenatore: Riccardo Valentini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA