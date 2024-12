Un fine settimana denso di appuntamenti come non mai quello che si appresta a vivere il PalaMercuri di Civitavecchia.

Partita regina quella delle 19.30 della formazione di serie B, targata TECNOALT, che affronterà i Bad Boars Viareggio per una gara inutile ai fini della classifica ma che i civitavecchiesi proveranno comunque a vincere per risollevare quanto meno il morale.

In formazione assenti De Fazi e Fabrizi, in dubbio Luca Tranquilli per influenza.

«La stagione fin qui è stata stregata - afferma il presidente Valentini - sicuramente in buona parte per colpa nostra ma anche la fortuna non ci ha dato sicuramente una mano. I ragazzi nonostante il periodo di difficoltà si stanno allenando bene, speriamo di riuscire a cogliere una gioia».

Tantissime le gare che si giocheranno, nelle varie categorie nel weekend al PalaMercuri. «È un orgoglio ospitare squadre da tutta Italia - afferma sempre il presidente Riccardo Valentini - a dimostrazione che il PalaMercuri è un punto di riferimento per l'hockey in line da tutta Italia. Ci saranno ragazzi da Viareggio a Palermo, da Cagliari a Bomporto, da Bari a Campomarino. Saremo ospitali e accoglienti come sempre, sarà un weekend che sarà una vera e propria festa dell'hockey».

IL PROGRAMMA DELLE GARE

sabato 16 marzo

ore 19.30 Snipers TECNOALT vs Viareggio (serie B)

ore 21 Snipers Pizzeria Tutto a Volontà vs Bari (under 12)

Domenica 17 marzo

9.30 Snipers Pizzeria Tutto a Volontà vs Lobsters (u16)

Ore 11 Snipers Pizzeria Tutto a Volontà vs Bari (u12)

Ore 12.30 Kemarin vs Snipers Pizzeria Tutto a Volontà (u16)

Ore 14 Snipers CRT vs Bomporto (femminile)

Ore 15.30 Lobsters vs Kemarin (u16)

Ore 17 Snipers VR3 vs kemarin (serie C)

Ore 18.30 Snipers Pizzeria Tutto a Volontà vs kemarin (under 14)

