Il 4.1 Vincenzo Claudio Cusano (Tennis Club Viterbo) si è aggiudicato il torneo di quarta Categoria maschile disputato sui campi in terra battuta viterbesi del Neo Tennis Club Lux. Nella finale diretta dal giudice arbitro Antonio Arciero coadiuvato dal direttore di gara Francesco Meli supera il pari categoria Massimo Nardi del Circolo umbro Associazione Tennistica Narni Sport Center. Dopo aver vinto il primo set per 6-1 e perso il secondo per 6-3 trionfa nel super tie-braek decisivo per 10-6. Titolo femminile ad appannaggio della 4.5 Marinella Toti (Circolo Gli Ulivi Sporting Club di Roma). In finale lascia solo tre giochi (6-2/6-1) alla 4.6 Silvia Mancini del Tennis Club Viterbo. La finale del tabellone limitato Nc ad appannaggio di Andrea Lanzi che si aggiudica il titolo in virtù del ritiro per infortunio di Gianluca Boccacci.

