È stato un weekend trionfale, quello che si è appena concluso sul circuito di Misano Adriatico, per Luigi Gallo e l’XC Motorsport nel secondo round del National GT Challenge che si è svolto da venerdì a domenica: l’alfiere del team civitonico, infatti, ha vinto entrambe le due manche di gara a bordo della sua Ferrari 488 Challenge Evo del team Bestlap. Per Luigi il fine settimana è partito bene sin dalle prime prove libere del venerdì, dove il pilota ha dimostrato un grande feeling con la vettura di Maranello e con il tracciato romagnolo, confidenza che gli ha consentito di essere subito nei piani alti della classifica. Nella prima sessione di qualifica, disputatasi sabato, il portacolori della XC Motorsport ha dimostrato sin da subito di essere della partita: purtroppo però non è riuscito ad agguantare la pole, chiudendo quindi al terzo posto, risultato valido per la griglia di partenza in gara 1. In qualifica 2, valida per la griglia di partenza di gara 2, Luigi è riuscito ad inanellare una sequenza di giri veloce davvero notevole, che gli ha consentito di conquistare la pole position con il tempo di 1’38’393. Allo start di gara 1, disputatasi sabato sera in notturna, il pilota civitonico è partito determinato a conquistare la vittoria: dopo una buona partenza, è stato determinato il passo gara messo in campo, che gli ha consentito di gestire la gara in tranquillità, conquistando sotto la bandiera a scacchi la vittoria nel National GT Challenge ed il secondo posto nella classifica assoluta di gara. In gara 2, svoltasi nel pomeriggio di domenica, l’obiettivo era di ripetere la vittoria sfruttando la partenza dalla pole position: obiettivo pienamente raggiunto dal driver civitonico, grazie ad una partenza fulminea nonché un passo gara davvero veloce che gli ha consentito di accumulare secondi di vantaggio sui propri avversari mantenuti fino al termine della gara, conclusa al primo posto nel National GT ed al primo posto in classifica assoluta. Con le due vittorie Luigi Gallo sale al primo posto di campionato nel National GT Challenge.

