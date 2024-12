Finisce nella maniera migliore il Criteria giovanile di Riccione per la Coser Aniene. Nell'ultima giornata di gare, Lorenzo Ballarati si è ripetuto, conquistando l'oro e il primato personale nei 100 stile libero, con il tempo di 47"75. E subito dopo altro primo posto con record, questa volta nella 4x100 misti. Da ricordare anche il quinto posto di Daniele Fiorelli nei 100 stile libero e il sesto di Damiano Melis nei 200 farfalla. «Bravi tutti i ragazzi - affermano i tecnici Fabio De Santis ed Enrico Rovetto, che li hanno guidati nella spedizione romagnola - che ancora una volta hanno portato in alto la Coser con il duro sacrificio». La Coser Aniene aveva vissuto al massimo anche la penultima giornata di gare, che aveva visto impegnati in vasca sempre i maschi. Lorenzo Ballarati aveva proseguito al meglio la sua esperienza, vincendo con i suoi compagni la staffetta 4x200 stile libero, dove i gialloblu hanno stabilito il nuovo record italiano di categoria. Il tritone civitavecchiese ha fatto riscontrare la miglior frazione con il tempo di 1'46"33. Ballarati si era poi ripetuto, vincendo anche i 50 stile libero con il personale di 21”79. Non basta: il talento locale era salito sul podio dei 100 farfalla col nuovo personale di 52"48. Grande giornata anche per Daniele Fiorelli, che ha conquistato uno strepitoso oro nei 400 stile Ragazzi primo anno col personale di 4'05"46. Bene anche Damiano Melis, sesto nei 400 stile col personale di 3’55”, Flavio Argiolas e Angelo Palombo.

