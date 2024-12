L’Under 12 del Rugby Civitavecchia a valanga domenica scorsa al raggruppamento a San Martino al Cimino.

I guerrieri biancorossi negli incontri al Sasso D’Addeo fanno bottino pieno vincendo 5 incontri su 5.

Dallo staff: «Dobbiamo ancora una volta non solo essere contenti per il risultati ottenuti ma ancora di più per il gioco: passaggi, placcaggi, gioco alla mano espressi con caparbietà su tutta le partite sono sicuramente da applaudire, non mollare mai è il primo solido terreno su cui costruire le prossime sfide».

Sottolineiamo che di applausi ce ne sono stati davvero tanti così come vanno fatti ai supporter che hanno portato i pargoli alla trasferta a San Martino al Cimino, anche a loro vanno i complimenti da parte della famiglia biancorossa per il sacrificio del loro tempo che dedicano ai loro beniamini in erba.

Under 14 Crc/Url in trasferta a Montevirginio sabato scorso nel triangolare con il Rugby Montevirginio ed Rugby Nuovo Salario.

Giornata fredda , sabato pomeriggio 20 gennaio al campo di Montevirginio dove la Under 14 Crc/Url ha affrontato in un triangolare il Rugby Montevirginio ed Rugby Nuovo Salario.

Nei due incontri la formazione Crc/Url non ha retto l’urto della avversarie perdendo entrambi gli incontri.

Dallo staff: «Abbiamo affrontato la trasferta con uno spirito forte ma le numerose assenze hanno condizionato gli incontri con gli agguerriti avversari. La difesa non è stata all’altezza delle sue possibilità. Non male l’attacco, anche se non sono state concretizzate le occasioni avute. Ripartiamo ancora più decisi per le prossime partite con maggiore forza negli allenamenti settimanali».

