Una giornata fredda ma ottima per dei combattenti del Minirugby come quella della UNDER 8 e 10 del Rugby Civitavecchia. Sfidando la giornata di festa si sono recati in trasferta a San Martino al Cimino campo Sasso d’Addeo del Tuscia Rugby i minirugbisti Under 8 e 10 biancocorossi si sono impegnati ed hanno giocato con divertimento. I tecnici sono rimasti soddisfatti dell’impegno profuso dei loro mini-atleti, tanti allenamenti così come partite attendono le formazioni UNDER 8 e 10 e saranno ancora più da stimolo per far si che i loro rugbisti si divertano giocando. Al termine un perfetto terzo tempo a cura della società del Tuscia Rugby al quale va il ringraziamento del Rugby Civitavecchia e dei genitori biancorossi che hanno accolto i minirugbisti del Civitavecchia. Ottima partita della UNDER 16 CRC/URL, domenica 19 novembre al Campo Moretti Della Marta, dove porta a casa la vittoria con i pari età dell’Arieti Rugby Rieti. Conferma il suo stato di forma tecnico, tattico e fisico la UNDER 16 CRC/URL imponendosi ai coetanei del Rieti. Una partita condotta sempre avanti nel punteggio quella della UNDER 16 del CRC/URL, i ragazzi del Rieti hanno cercato di fermare i loro avversari in campo ed onore alla loro tenacia dove seppur indietro nel punteggio non hanno mollato fino all’ultimo minuto. I frutti del duro e costante lavoro da parte dei tecnici e della costante applicazione dei ragazzi della UNDER 16 CRC/URL continua a dare molta soddisfazione ai club che compongono il roster. I genitori a bordo campo in costante applicazione del ruolo di supporter di entrambe i team è stato eccezionale così come a fine gara i ragazzi hanno avuto il loro terzo tempo meritato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA