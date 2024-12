Sarà una doppia sfida con il roster del Lazio Rugby 1927, una delle più forti squadre italiane di Rugby, ad inaugurare la nuova stagione agonistica del Rugby Civitavecchia. Amichevole organizzata per arrivare all’inizio del campionato nel miglior modo possibile.

Quindi occorreva trovare un competitor importante che avrebbe impegnato il Crc per testare il roster al completo.

Nelle due amichevoli con la Lazio Rugby 1927 ci sarà la possibilità di far giocare l’intero gruppo del Rugby Civitavecchia anche per far amalgamare i nuovi arrivi con il gruppo dello scorso anno.

La prima amichevole è in programma oggi a Roma al campo della Lazio, la seconda con inversione di campo al Moretti Della Marta di a Civitavecchia a fine settembre.

Il test sarà un’occasione preziosa per gli uomini del Rugby Civitavecchia per ritrovare ritmo partita alla ripresa del campionato, in cui nelle prime due giornate si giocherà due sfide per nobilitare ancor di più la propria classifica, contro l’Aquila in trasferta e con il Firenze in casa.

Saranno sicuramente test importanti con la formazione della Lazio Rugby, avversaria che già l’anno scorso si confermò un osso molto duro, prima del girone e altrettanto prima ai playoff con passaggio di categoria in serie A Elitè; sicuramente un test probante prima dell’esordio in campionato del 13 ottobre. Tanto lavoro quindi per il Civitavecchia, che sogna e vuole continuare a sognare, ma che soprattutto deve lavorare molto intensamente per farsi trovare prontissimo per il via ufficiale del campionato.

Così l’assistent coach dei biancorossi Alessio Moretti: «Stiamo preparando la stagione al meglio ed abbiamo fissato due confronti con la Lazio perché abbiamo intenzione di avere un confronto con una squadra di livello e con una struttura importante. Bisogna confrontarsi con i migliori per elevare il livello del gruppo e prepararlo al meglio . L’allenamento con loro ci permetterà di rodare i nuovi innesti e mettere minuti sul campo .abbiamo una rosa abbastanza folta e dobbiamo provare varie soluzioni di ruolo e di gioco . La squadra si sta delineando e stanno facendo gruppo , ci sono molti giovani e stanno lavorando duro sul campo . Alziamo l’asticella ed abbiamo ben chiaro quello che vogliamo . Una crescita di tutto il movimento del crc con la prima squadra in testa».

