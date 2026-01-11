Nuovo anno ma solito Civitavecchia Rugby. I biancorossi si sono imposti al Moretti Della Marta per 26-17 sull’Unione Rugby Firenze, conquistando tutti e cinque i punti a disposizione, nella settima giornata del campionato di serie A, girone 4. Gara non semplice per i padroni di casa che nel primo tempo sono andati sotto per poi chiudere sul 12-12. Nella ripresa la squadra di Umberto De Nisi è salita di tono trovando i punti decisivi per il successo. Per i civitavecchiesi mete di Schiavi, Fabiani, Auriemma e D’Onofrio, tre delle quali trasformate da Perotti Bautista.

«Partita subito in salita per noi – commenta Alessio Moretti del Crc – con un discreto primo tempo ma in cui abbiamo faticato a prendere in mano le redini del gioco. Secondo tempo migliore con più gioco, abbiamo creato molto senza concretizzare quanto potevamo. Molta indisciplina nostra e tante distrazioni ci hanno portato a faticare nel raggiungere la meta ma la squadra ha reagito bene e tenendo botta portiamo a casa il risultato pieno. Menzione d’onore per il nostro Gabriele Schiavi che all’esordio come numero 9 è stato premiato oltre che con una meta anche come player of the match».

