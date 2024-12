I grandi combattenti del minirugby: Prime Mete, Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 hanno iniziato il loro allenamento secondo le categorie di appartenenza con la società Civitavecchia Rugby Centumcellae. Per i bambini che desiderano giocare con la palla ovale, il minirugby, rugby educativo o propaganda, offre una versione semplificata studiata per insegnare loro i rudimenti del rugby mantenendo intatto lo spirito e i valori propri di questo sport. Nel minirugby lo sport e il gioco si fondono dando così l'occasione ai bambini di sviluppare e migliorare le loro capacità motorie, affinare lo spirito d’iniziativa, il coraggio e la voglia di confrontarsi con se stessi e con gli altri. Il minirugby è un gioco divertente dove il rispetto dei compagni e degli avversari la fa da padrone. I bambini e le bambine si divertono dimostrando sul campo determinazione e voglia di giocare. È uno sport formativo non solo per il fisico, perché sviluppa la corsa, la coordinazione e la resistenza dei piccoli atleti, ma anche per lo spirito, aiutando i bambini a comprendere la differenza tra lotta e violenza, prevedendo e regolamentando il contatto fisico e premiando la lealtà e il coraggio. Al minirugby biancorosso giocano tutti. Per ogni taglia, peso, altezza esiste uno spazio, una possibilità di partecipare al gioco: i ruoli valorizzano tutte le caratteristiche fisiche.

«Vieni a trovarci - fa sapere la dirigenza del Crc - siamo al campo sportivo Moretti della Marta. Per informazioni contattare il numero 349 500 9670».

