Per il Rugby Civitavecchia sarà una domenica da affrontare con la massima attenzione e forza.

Alle ore 14.30 allo stadio Moretti Della Marta arriva la Lazio capolista del girone, un roster che ad oggi ha travolto tutte le avversarie come un rullo compressore.

Dopo sei giornate di campionato i biancocelesti hanno vinto tutti gli incontri con il massimo punteggio, trenta punti su trenta, con ben 332 punti fatti all’attivo e solo 69 subiti.

Il rugby ha però sempre una caratteristica, anche se duro, essendoci scontro fisico, senza violenza, grande lealtà e rispetto, fatica, pone sempre una possibilità di riuscire a ribaltare il risultato anticipato.

Certo per il Civitavecchia ci dovrà essere della solidarietà e del gioco di squadra, utile anche a temprare il carattere, la forza di volontà, grande lealtà, grande rispetto e non sarà una passeggiata.

Lo staff tecnico del Crc sottolinea che «la crescita del gruppo continua».

«Non facciamo differenza in base agli avversari - commentanno dallo staff tecnico - altrimenti ad ogni partita ci sarebbe qualcosa da perdere. Vogliamo continuare a crescere, l’obiettivo è sempre quello, avere una classifica giusta, far crescere tutti, poi è chiaro che le difficoltà ci sono. Gli obiettivi più che dichiarati vanno centrati. Vediamo ad ogni partita fatta un avanzamento dei ragazzi e per noi è più che positivo. Stiamo provando a mantenere il livello di partita in partita. Poi ci sono anche gli avversari. Dobbiamo essere propositivi, e a volte può subentrare ansia e voglia di fare del meglio che ci porta ad errori banali che condizionano la tenuta in campo e quindi il risultato finale».

Una domenica in cui il Rugby Civitavecchia proverà non solo un tabù da sfatare, quello della mancanza di vittorie sul terreno amico del Moretti Della Marta, ma anche una tendenza da invertire, giocare alla pari, con un team, la Lazio, che ha vinto sempre sino ad oggi tutti gli incontri e che vuole salire di categoria sino alla A Elite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA