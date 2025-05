Domenica scorsa i giovanissimi bambini della squadra Under 8 del Crc hanno partecipato con tanto entusiasmo la alla Festa del Rugby,c he si è disputata allo Stadio del Rugby di Corviale a Roma.

Organizzato dal Villa Pamphili Rugby, si è trattato di un grande raggruppamento che ha coinvolto numerosi giovani rugbisti delle Under 8 laziali.

Presente agli incontri i giovani biancorossi della Under 8,che hanno fatto avuto modo di divertirsi al massimo e di potersi misurare con i coetanei della URL ospiti del Villa Pamphili Rugby.

Una giornata perfetta per l'organizzazione e l’accoglienza. Lo staff tecnico, consapevole del buon lavoro fatto finora e di quanto c'è ancora da fare, è tornato da Roma stanco, ma soddisfatto. Tantissimi i sorrisi, le pacche sulle spalle, gli abbracci, i quali dimostrano che si è sulla strada giusta. E la soddisfazione c’è stata anche per i genitori, che sono accorsi all’evento, ed anche per la società Crc.

Coach Maddaloni si dicesoddisfatto dell’andamento delle gare racconta così la giornata:

«La nostra Under 8 è scesa in campo con i nostri amici della URL, ospiti del Villa Pamphili Rugby, hanno lottato e ben giocato le sfide che gli sono presentate, a portare i nostri colori Claudio e Carlo che si hanno dato tutto fino alla fine, correndo fino alla fine».

La dirigenza del Crc vuole anche fare un ringraziamento speciale va al Villa Pamphili per l'ospitalità e, naturalmente, i giovani rugbisti biancorossi non vedono l'ora di tornare a giocare insieme, con la speranza che possa avvenire molto presto..

