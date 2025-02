Continua la serie negativa del Civitavecchia Rugby Centumcellae che perde 29-17 in terra toscana contro l’Unione Firenze dopo le due sconfitte di inizio anno e va ko anche nella terza gara consecutiva confermando il proprio momento di difficoltà. Nel primo tempo i biancorossi davano la sensazione, confermata dal punteggio, che era una giornata negativa perdendo la prima frazione di gioco per 24-3. Nel secondo tempo il Civitavecchia è parzialmente sembrato di risvegliarsi, ma era troppo tardi per poter recuperare la partita. A questo punto del campionato la formazione biancorossa dovrà mantenere una prospettiva a lungo termine come strategia importante. Le tre sconfitte consecutive dovranno considerarsi come un evento isolato per gli atleti. Mantenere una prospettiva a lungo termine può aiutare gli atleti biancorossi a superare le sconfitte e a concentrarsi sui loro obiettivi a lungo termine.

«Investo tutte le mie risorse durante gli allenamenti per creare una squadra vincente con una mentalità vincente - afferma a margine del match l’head coach Umberto De Nisi - sono attento ad ogni dettaglio e continuerò ad allenare così fino alla fine del campionato. Non voglio aggiungere altro, le problematiche del primo tempo sono di facile analisi. I ragazzi hanno attuato il piano di gioco troppo tardi imponendosi nel secondo tempo ma non riuscendo a ribaltare il risultato».

Si sperava in questa domenica, dunque, ad una reazione del gruppo squadra che non è stata realizzata, rimane la voglia dei biancorossi di rifarsi nel prossimo incontro, tra due domeniche, il 16 febbraio al Moretti Della Marta contro il Villa Pamphili Rugby.

