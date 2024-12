Igli Hoxha, cresciuto nelle giovanili del Civitavecchia Rugby Centumcellae, dopo un accordo tra i biancorossi e i cremisi, ha giocato nelle Fiamme Oro Rugby nelle Under 16, 18 e 19, ha partecipato con l’Under 17 alle Final Four di categoria classificandosi con il team al terzo posto in Italia e nel 2023 ha giocato in Argentina nell’Under 19 del club Universitario Rugby Club della città di Tucuman.

Igli Hoxha, classe 2005, alto 1.80 metri, peso 106 kg, svolge il ruolo di pilone destro e sinistro.

«Sono un giocatore duttile anche se amo giocare in mischia - dice Hoxha - che si mette sempre a disposizione del mister. Ho inoltre la fortuna di giocare in un gruppo, il biancorosso, molto unito. Poi c'è molto affiatamento, è un punto di riferimento utile anche per noi giovani, come altri elementi di esperienza, gli insostituibili senatori che abbiamo in squadra».

Hoxha è un giovane rugbista dalle forti potenzialità, ha una buona struttura fisica dotato di una buona difesa e attacco e di una visione di gioco in crescita e che potrà ancora migliorare dal punto di vista tecnico e sportivo nel Rugby Civitavecchia.

«Igli - afferma il direttore sportivo Stefano D’Angelo - ha scelto bene il club punta sui giovani, siamo un gruppo importante che può togliersi grandi soddisfazioni».

Giovani e sport, trasmettere ai giovani i valori sani dell’attività sportiva e quelli, altrettanto importanti, legati alla socialità e alla salute: questa la priorità del club ed allora dare come annuncio il ritorno in biancorosso di un giocatore come Igli Hoxha significa molto per i progetti portati avanti.

Il Rugby Civitavecchia ha chiaramente compreso come lo sport ricopra un ruolo chiave nello sviluppo dei giovani, non solo dal punto di vista sportivo e salutare ma anche nel contesto sociale e formativo. Grazie ai progetti sviluppati e da sviluppare il club biancorosso punta a coinvolgere in modo attivo le nuove generazioni, trasmettendo messaggi positivi ed educandole al rispetto del territorio, la mission è fare dello sport una palestra per la crescita dei giovani, sia dal punto di vista fisico che umano.

