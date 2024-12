Oltre alla linea verde con i giovani sempre più protagonisti nel Rugby Civitavecchia la società punta sempre di più su giocatori che hanno esperienza da regalare, cosa che ha consentito di ridurre sempre di più l’età media del club, puntando su rugbisti di provata conoscenza della palla ovale.

A giocare con i biancorossi per la stagione 2024 - 2025 di Serie A Girone 4 del Gruppo 2 sarà Federico Daddi.

Federico Daddi: anno 1995, alto 181 cm , peso 97 Kg, ruolo centro/ala.

Daddi ha iniziato a giocare all’età di 13 anni con il Villa Pamphili Rugby Roma facendo tutte le giovanili per arrivare poi a giocare in prima squadra in serie A. Fuori dall' ambito agonistico lavora da 4 anni nella scuola dell'infanzia come “maestro di Rugby”.

Queste le parole di Daddi: «Sono molto contento di questa nuova avventura e non vedo l’ora che il campionato inizi per esprimermi al meglio con i nuovi compagni di squadra. Per la prossima stagione in biancorosso mi auguro di ottenere ottimi risultati in un campionato che è tranquillamente alla nostra portata».

Ma il progetto del Rugby Civitavecchia non si limiterà solo a questo. Lo staff tecnico dei seniores con l’ingaggio di giocatori di provata esperienza come Federico Daddi, contribuirà allo sviluppo e crescita del vivaio ne è provata verità l’ingaggio del direttore tecnico Marian Neagos che coordinerà gli allenatori che si occuperanno del settore giovanile e del minirugby, in modo da consentire un intervento mirato anche sull’apprendimento dei bambini.

«L’obiettivo principale è quello di crescere ulteriormente per accumulare più esperienza possibile, inserendo giocatori giovani, caldeggiando la linea verde e rugbisti esperti, vedi Federico Daddi, che si confrontano con una realtà sportiva importante di serie A come è il Rugby Civitavecchia. - si racconta dal Moretti Della Marta - la dirigenza biancorossa vuole far crescere i suoi giocatori dando l’opportunità di giocare in un club ben strutturato e ben organizzato, che pone una particolare attenzione al giocatore nel proprio percorso di crescita sportiva».

