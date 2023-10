Esordio in campionato del Civitavecchia con una partita molto combattuta e nervosa dove c’è stato un primo tempo chiuso in parità 13 a 13 e che ha visto un secondo tempo i biancorossi portarsi avanti nel punteggio ma con la vittoria per 26-25 del Villa quando il tempo era scaduto da alcuni minuti.

C’è da sottolineare il Rugby Civitavecchia aveva la partita in mano nella seconda frazione di gioco, ma nel secondo tempo ha ricevuto ben tre cartelli gialli a Daniele Fraticelli, Andrea Vella e Yuma Santoro ossia ben 30 minuti con un uomo in meno e con la contemporaneità di alcuni minuti addirittura in tredici uomini.

Quindi ha mostrato della fallosità ed indisciplina importanti che hanno permesso agli uomini di casa di riuscire a stare in scia ai biancorossi e di chiudere la partita vincendo a tempo scaduto.

Dall’altra parte il Villa ha mostrato tutto il suo aspetto coriaceo d'animo forte, del quale , in gare, competizioni, dispute, non è facile aver ragione.

Nonostante ciò i biancorossi hanno ottenuto due punti , con il bonus difensivo e per aver realizzato quattro mete mentre in casa, i biancoverdi, hanno guadagnato i primi quattro punti della classifica del girone 3 della serie A di Rugby.

Certo è che è stata una partita nervosa sul terreno del Corviale, il Civitavecchia ha perso gia nel primo munito Athos Onofri per un problema al ginocchio destro per infortunio così come ha avuto altri ragazzi con problemi muscolari.

In settimana si conoscerà l’entità dell’infortunio di Onofri al quale facciamo sinceri auguri di pronta guarigione, il Civitavecchia ha necessità di guerrieri, di combattenti che non mollano mai.

Il Villa un avversario tutt’altro che innocuo è stato abile a sfruttare le distrazioni e gli errori dei biancorossi che sono calati nel finale.

Ad ogni modo, il Civitavecchia è un gruppo che deve amalgamarsi, che deve crescere: ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare bene ed è un piacere vederli giocare a questi livelli. In mischia sono stati bravi nel primo tempo ma calati nel secondo. Il pack è stato fino ad un certo punto uno dei punti di forza, reggendo colpo su colpo, riuscendo poi a rilanciare e portarsi in vantaggio nella seconda parte.

Un roster completo anche con giovanissimi, in piena linea verde, nella formazione in serie A sono stati convocati e giocato Andrea Castellucci, Matteo Robazza, Mattia Tremulo, Valerio Borgna mentre Gabriel Dinatale e Danilo Battaglini hanno rimandato l’esordio .

Comincia così il campionato del Rugby Civitavecchia, che domenica prossima al Moretti Della Marta è chiamato a dimostrare la sua maturazione con le ottime impressioni dell’esordio correggendo i momenti di calo e di errore di fronte ad una delle favorite del girone il Livorno Rugby.

