Esordio con derby regionale per il Crc nel campionato di serie A.

La Federugby ha stilato i calendari della nuova stagione.

Il debutto del neotecnico Ambrogio Bona avverrà a Roma il prossimo 8 ottobre, quando i biancorossi saranno di scena sul campo dell’Arvalia Villa Pamphili, con cui hanno battagliato lo scorso anno per conquistare la salvezza ed alla fine entrambe sono riuscite a raggiungere l’obiettivo.

Per la prima partita casalinga bisognerà attendere una settimana: il 15 ci sarà l’incontro del Moretti-Della Marta contro il Livorno. Penultima giornata a Santa Fermina, quando il Crc se la dovrà vedere a via del Casaletto Rosso con l’Afragola.

Chiusura, almeno per quanto concerne la regular season, ancora a Roma, il 5 maggio sul terreno amico della Rugby Roma Olimpic.

La prima classificata di ciascun girone e la migliore delle seconde classificate accedono alle semifinali di andata e ritorno del 19 e 26 maggio.

Finale per la promozione in Serie A Elite Maschile 2024/25 il 2 giugno in campo neutro.

Le ultime classificate di ciascun girone disputeranno una Pool Retrocessione con gare di sola andata il 19 e 26 maggio e il 2 giugno, l’ultima classificata della Pool retrocederà nella Serie B 2024/25.

