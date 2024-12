Nel match valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie A di rugby il Civitavecchia Rugby Centumcellae ottiene la seconda vittoria stagionale grazie alla vittoria in trasferta sulla compagine del Paganica per 17-13, ultima in classifica del girone 3. Il Crc nel primo tempo riscontra qualche difficoltà, ma reagisce bene nel secondo riuscendo a vincere nelle mischie nonostante varie touche perse. Così i ragazzi biancorossi allenati da coach Bona portano a casa quattro importanti punti, ma non solo per la classifica, anche perché trovano carattere e psicologicamente trovano quel quid che è mancato in alcuni incontri precedenti. La prossima sfida vede i civitavecchiesi ospitare domenica al “Moretti della Marta” alle ore 14.30 la formazione del Firenze.

«In settimana - fa sapere lo staff tecnico biancorosso - gli allenamenti saranno indirizzati sulla conquista, punto focale, perché la palla ovale deve essere in mano ai ragazzi in attacco e in particolare nei cinque e ventidue metri per arrivare in meta e in difesa per arginare la squadra avversaria con ripartenza nel momento in cui riesce ad essere ripresa nei vari momenti di gioco».

Dunque, i punti del Civitavecchia Rugby Centumcellae sono davvero pesanti e danno un ottimo segno di forza e coraggio per il prosieguo del campionato.

