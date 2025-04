Ancora un nazionale nelle file del Crc: Ivan Borraccino è stato convocato nella nazionale Serba per l’European Conference per la partita contro la Bulgaria.

Ivan Borraccino è un classe 1995, 196 centimetri per 106 kg, ruolo seconda linea. Ha iniziato a giocare nelle Giovanili: Lazio Rugby e Rugby Roma per proseguire nel Villa Pamphili Rugby Roma dove ha giocato per 9 anni per approdare nel XV del Rugby Civitavecchia per la stagione 2024 – 2025.

Sembra davvero un anno sopra le righe quello dei biancorossi che arricchiscono il loro palmares con la presenza di un altro giocatore nelle file di una nazionale.

La nazionale della Serbia rappresenta il proprio paese nelle competizioni internazionali. Sebbene non ha mai partecipato alla coppa del mondo fa parte regolarmente al campionato europeo, dove è attualmente inserita nella 2ª divisione poule B.

Questa volta è il turno di Ivan Borraccino che è stato convocato in vista della partita di sabato 10 Maggio nella selezione serba per la “European Conference Rugby” allo BSK Borča stadium, Vizelj park stadium di Belgrado versus la nazionale Bulgara.

