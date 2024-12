Una domenica di grande Rugby, ecco cosa attende il pubblico amante della palla ovale. «Per noi si tratta di una domenica importante - commenta il ds Nastasi - è nostra intenzione offrire il massimo dell’impegno tecnico, tattico, atletico e fisico per tutti coloro che verranno a sostenere il Rugby Civitavecchia. Il livello di organizzazione e promozione del nostro sport attraverso la preparazione degli impegni agonistici è quello di aprire le porte a tutti coloro che conoscono il Rugby così come a coloro che si sono avvicinati da poco tempo. Ci attende l’ennesima sfida nel percorso che abbiamo intrapreso e che pone come obiettivo il far diventare il Rugby Civitavecchia uno dei il centri ovali del Lazio».

Gli amanti del rugby non dovranno perdersi quindi l’emozionante sfida in programma alle 14.30 al Moretti Della Marta, quando il Rugby Civitavecchia si troverà di fronte l’Unione Rugby Firenze per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Il club fiorentino è rappresentato dai colori bianco, rosso e viola ed è frutto di una sinergia tra Florentia Rugby e Firenze Rugby 1931 che hanno nel Cus Firenze la radice comune.

I toscani sono settimi in classifica a nove punti con una buona tabella di marcia, mentre il Civitavecchia e sesto con dodici punti uguali a quelli della Capitolina ma quest’ultima con una differenza migliore.

Il Civitavecchia ha un ottimo attacco con 113 punti fatti e 134 subiti mentre il Firenze ha all’attivo 79 punti fatti e 136 subiti. Insomma, i presupposti per una bella sfida ci sono tutti.

