Alle 15.30 allo stadio del rugby Angelo Trombetta va in scena la 19esima giornata del campionato di Serie A e il Crc sfida i padroni di casa dell’ISWEB Avezzano, in quella che è una sfida non certamente facile per la formazione di Civitavecchia. Così il presidente del Crc Andrea D’Angelo pochi giorni fa aveva introdotto la sfida: «»Ad Avezzano ci aspetta una gara difficile - ricordava il numero uno del club biancorosso - sul campo della terza forza del campionato. All’andata vincemmo la partita, ma fu in casa nostra. In trasferta la storia sarà diversa ma siamo pronti a dare il 100% per ottenere un ottimo risultato e disputare una grande partita».

