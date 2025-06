Ancora grandi soddisfazioni per la Coser, che ormai sta diventando una vera cantera del nuoto. Infatti è giunta la convocazione per il Trofeo delle Regioni, manifestazione d’elite del mondo giovanile, dell’ondina gialloblu Luna Lorenzoni, tra l’altro figlia d’arte, visto che la mamma è un volto conosciuto dell’ambito, ovvero Laura Porchianello. Non ci sarà solo Lorenzoni, perché, a comporre lo staff tecnico, sarà presente anche l’allenatore Francesco Arcadi.

La manifestazione si svolgerà a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, dal 27 al 29 giugno. Ma non finisce qui, perchè nella lista dei tritoni civitavecchiesi che prenderanno parte a luglio alle Olimpiadi giovanili europee ci sarà anche Daniele Fiorelli nella categoria Ragazzi. L’atleta è stato convocato con altri nuotatori della stessa Nazionale, a partecipare al meeting internazionale Cool Swim Meeting di Merano, dove ci sarà anche il fuoriclasse Thomas Ceccon, rientrato dall’Australia. Tutto questo in attesa del trofeo internazionale Settecolli, dove quest’anno saranno tre gli atleti che scenderanno in acqua con i colori della Coser Aniene a darsi battaglia col nuoto internazionale, ovvero Lorenzo Ballarati nei 50 e 100 stile libero, Asia Ricci nei 50 ,100 e 200 dorso, e l’azzurra Viola Ricci, nei 100 dorso e 200 dorso.

«Sono molto soddisfatto di queste convocazioni – dichiara il presidente Fabio De Santis – che mettono sempre più in evidenza il lavoro che sta facendo la Coser nell’insegnamento del nuoto, con la sua scuola nuoto e con un’esperienza ed una professionalità costruita in tanti anni di storia, cosa che non ha eguali. Un ringraziamento ai tecnici Enrico Rovetto e Francesco Arcadi, Simone De Francesco, che insieme al sottoscritto lavorano in silenzio, portando avanti il brand Coser a raggiungere risultati importanti».

