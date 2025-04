Ultimo giorno di Assoluti con grandi risultati per la Coser Aniene a Riccione. I gialloblu stupiscono e tirano fuori altri successi, dopo il bronzo in apertura di Lorenzo Ballarati. Il carabiniere si è ripetuto, ottenendo la sua seconda medaglia, stavolta con un bronzo nella 4x100 stile libero, nuotando la prima frazione in 49"45. Viola Ricci, debuttante ai campionati, ha fatto una bellissima gara di mattina, conquistando la finale B con il primo crono. In finale l’ondina civitavecchiese si è ripetuta, vincendo la gara e migliorando il precedente tempo con un 2’14”, dopo il 2’15”55 delle batterie. Un successo che non si ferma all’esperienza romagnola, perché garantirà a Ricci di ottenere la convocazione per gli Europei Juniores.

