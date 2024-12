Nel fine settimana al centro federale di Pietralata si sono svolte le finali regionali di Categoria. Folta presenza per la Coser Aniene, con 13 ragazzi Juniores, che si sono distinti con ottime prove. Lorenzo Ballarati si è messo in mostra nei 100 stile libero, abbassando il suo personale di vasca corta a 47”95, tempo che lo lancia per i prossimi Italiani di categoria. Per lui il personale anche nei 50 stile con 21”83 e nei 100 farfalla con 52”66. Bene anche il più piccolo della spedizione, ovvero il classe 2010 Daniele Fiorelli, seguito da Enrico Rovetto. Il tritone ha vinto nei 200 stile con un ottimo 1’55”, per poi ripetersi negli 800 stile, a cui si aggiunge il secondo posto nei 400 misti. In evidenza anche Matilde Petronilli tra le Juniores, vincitrice dei 200 dorso, terza nei 100 dorso e nei 50 dorso. A podio anche Damiano Melis nei 200 stile col personale di 1’50”55 e terzo nei 400stile. Flavio Argiolas ha centrato un ottimo secondo posto nei 100 rana, a cui si aggiunge il quarto nei 200 rana. Sensazioni speciali anche per Viola Ricci, che migliora i suoi personali nei 50, 100 e 200 dorso, cosi come Giulia Mari, bene nei 50 e 100 dorso, e Angelo Palombo nei 50, 100, 200 e 400 stile, Lorenzo Carpegna, Alice Colasanti e Alessia Stoleru.

«Siamo soddisfatti di questo campionato - affermano i tecnici Fabio De Santis ed Enrico Rovetto - che ha confermato quanto di buono fa il mondo Coser nel nuoto. Siamo contenti per tutti i ragazzi, anche perché andremo ai campionati italiani di categoria, che si terranno dal 5 al 10 aprile, con 8 atleti, tutti di livello, frutto delle nostre scuole nuoto».

