La stagione 2025-2026 del Fiumicino prende ufficialmente il via con una sfida ad alto tasso agonistico. Domenica allo stadio “Pietro Desideri” i rossoblu ospiteranno alle ore 15.30 l’Atletico Capranica per la gara d’andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Promozione. In palio c’è il passaggio del turno e un posto tra le migliori 16 del torneo: non è consentito sbagliare. Dopo settimane di preparazione estiva, la squadra guidata da mister Lodi è pronta a misurarsi con la prima prova ufficiale. Un banco di prova subito impegnativo. L’Atletico Capranica è infatti una formazione solida e ben organizzata, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper dire la sua anche nelle partite più delicate.

SFIDA DA DENTRO O FUORI. La formula della Coppa non lascia spazio a calcoli, con il doppio confronto (andata e ritorno), e la conseguente eliminazione diretta in caso di sconfitta complessiva. Il match di ritorno è fissato per domenica 14 settembre, ma per il Fiumicino l’obiettivo è già chiaro: partire forte davanti al proprio pubblico e mettere le basi per la qualificazione. L’entusiasmo non manca. Il club ha ufficializzato che il primo atto si giocherà tra le mura amiche, fondamentale nel riaccogliere il sostegno e il calore dei sostenitori rossoblu.

TESTA, CUORE E GRINTA. Il Fiumicino punta a partire con il piede giusto, consapevole che un buon cammino in Coppa Italia possa dare fiducia e slancio anche all'imminente campionato di Promozione. Dall’altra parte, però, c’è un Capranica che non farà sconti e cercherà di strappare un risultato utile in trasferta. Tutto è pronto per il debutto stagionale: 180 minuti che potrebbero già indirizzare una parte significativa del cammino fiumicinese.

