Tutte in campo nella giornata di domani le cinque compagini della Tuscia partecipanti al campionato di Promozione che sono attese dalle gare di andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia di Promozione. Il ritorno è in programma a campi invertiti la prossima domenica 14 settembre a sette giorni dall’inizio del campionato. Alle 11 match sul campo del Grifone Calcio per la neo promossa Atletico Cimina Falisca che tra l’altro è l’unica a essere già scesa in campo per un confronto ufficiale visto che domenica scorsa ha vinto per 3-2 sul terreno del Real Testaccio nella gara valida per il turno eliminatorio di Coppa Italia. Arbitra Niccolò Massaro della sezione di Ciampino, assistenti Valerio Iaboni di Frosinone e Benedetto Federici di Roma 1. Alle 15 si gioca l’unico derby in programma che è quello tra il Tarquinia e il Pianoscarano, confronto caratterizzato dalla presenza alla guida dei rionali dell’ex mister del Tarquinia Fabrizio Ercolani. Arbitro del confronto è Michelangelo Rosi di Ostia Lido, assistenti Riccardo Poggetti di Roma 1 e Mattia Manciagli di Ostia Lido. In azione alle 15.30 le altre due provinciali con la Nuova Pescia Romana che ospita il Real Campagnano, arbitra Emiliano Pizzicanella della sezione di Ciampino, assistenti Vickraj Andrea Gookooluk e Valerio Verona della sezione di Civitavecchia. Trasferta a Fiumicino per l’Atletico Capranica. Questo il pensiero di mister Salipante alla vigilia della sfida: «Queste date della Coppa Italia ci hanno scombussolato un po’ il nostro percorso di preparazione - ha commentato il tecnico - giocare una partita ufficiale dopo due settimane e mezzo non è facile. Troviamo una squadra importante, retrocessa dall'Eccellenza. Sarà un test che mi renderà più chiare le idee, ma anche due partite per conoscere a fondo il potenziale della rosa». Mister Salipante dovrà fare i conti con alcune assenze: Temperini squalificato, Zappalà è out per un problema muscolare, mentre Belardinelli e Shahinas, in fase di recupero dai rispettivi acciacchi, non partiranno dal primo minuto. Arbitrerà Marco Mastropietro della sezione di Civitavecchia, assistenti Vito Conversa di Roma 1 e Filippo Colaiocovo di Roma 1. Sempre oggi in campo tutte le altre squadre per le restanti 32 gare di questo turno di Coppa Italia.

