Cuore e orgoglio non bastano al Borgo Palidoro che nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Promozione perde ai tiri di rigori contro il Ceccano. I 90 minuti erano terminati sull'1-1 con rete di Toscano alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa il pareggio della formazione ciociara, quindi i tiri di rigore. Per la formazione di Paolo Caputo sbagliano Savarino e Cusciana ed esulta il Ceccano che approda in finale dove affronterà il Grifone Gialloverde. Onore e merito al Palidoro che ha sfidato una grande corazzata andando vicino alla vittoria.

